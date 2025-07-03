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Программа «Герои-39» отобрала 70 бойцов из Калининграда

Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: Reuters

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о завершении отборочного этапа региональной инициативы «Герои-39». В финальный список вошли 70 участников специальной военной операции, чьи заявки были официально утверждены.

Глава региона поделился в своем телеграм-канале, что на протяжении всего периода приема заявок наблюдался высокий интерес со стороны бойцов. По его словам, особенно важно было заметить их внутреннюю мотивацию к участию в программе. Уже осенью этого года первые 30 человек начнут проходить очный курс обучения.

Также Беспрозванных сообщил о расширении программы для тех, кто продолжает нести службу в зоне СВО: вместо запланированных 25 мест теперь доступно 40. После возвращения домой эти участники также получат возможность присоединиться к образовательному процессу наравне с остальными.

По словам губернатора, как только бойцы будут зачислены в программу, они становятся полноценной частью его команды. Он лично планирует встретиться с каждым, чтобы обсудить цели, возможности реализации лидерского потенциала и вклад в социально-экономическое развитие области.

Каждому участнику будет назначен наставник — представитель власти, руководитель крупного предприятия или глава администрации. Личное участие в этом процессе примет и сам губернатор.