Программа «Герои-39» отобрала 70 бойцов из Калининграда

Глава региона поделился в своем телеграм-канале, что на протяжении всего периода приема заявок наблюдался высокий интерес со стороны бойцов. По его словам, особенно важно было заметить их внутреннюю мотивацию к участию в программе. Уже осенью этого года первые 30 человек начнут проходить очный курс обучения.