Что пишут зарубежные СМИ о приостановке поставок оружия Украине

Пентагон не уточнил, поставки каких именно видов вооружений остановлены, но некоторые эксперты предполагают, что речь идет о зенитных ракетах и других высокоточных боеприпасах для ВСУ. Часть грузов уже находится в Европе, но пока не передана Киеву и будет задержана до проведения полной инвентаризации американских запасов Пентагоном.