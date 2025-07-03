Что пишут зарубежные СМИ о приостановке поставок оружия Украине

По словам Анны Келли, заместителя пресс-секретаря Белого дома, таким образом Вашингтон пытается «поставить интересы Америки на первое место», чтобы мощь вооруженных сил США «осталась неоспоримой».
Пентагон не уточнил, поставки каких именно видов вооружений остановлены, но некоторые эксперты предполагают, что речь идет о зенитных ракетах и других высокоточных боеприпасах для ВСУ. Часть грузов уже находится в Европе, но пока не передана Киеву и будет задержана до проведения полной инвентаризации американских запасов Пентагоном.
The New York Times
Несколько месяцев Трамп вел циничную игру и во вторник приостановил поставку на Украину ряда вооружений, мотивировав это опасениями Пентагона насчет того, что американские арсеналы опасно истощены.
Financial Times
Решение о приостановке поставок американского оружия Украине было принято еще в начале июня, но вступило в силу только в начале июля, когда некоторые партии уже направлялись на Украину. Их остановили.
Bulgarian Military
Журналист Том Боуман опубликовал список американских вооружений для Киева, застрявших в Польше после решения Трампа: ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, 250 высокоточных ракет дальнего радиуса действия GMLRS; 8,5 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, 92 ракеты класса «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow, переносной ЗРК Stinger, ракеты класса «воздух-земля» Hellfire.
The Wall Street Journal
Решение США приостановить поставки оружия Киеву сигнализирует об ослаблении приверженности администрации Трампа оказанию помощи Украине в обороне от России.
The Economist
Америка вряд ли могла выбрать худшее время, чтобы приостановить поставки Киеву столь ценных систем ПВО. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил: «Мы не можем поставлять оружие всем и каждому по всему миру».
Основная причина решения Трампа — личная неприязнь к Зеленскому.
Junge Welt
Politico
Решение Пентагона приостановить военную помощь Украине было несогласованным и удивило членов конгресса, Госдепартамент и ключевых европейских союзников США.
Fox News
Генсекретарь НАТО Марк Рютте с «полным пониманием» относится к решению США о сокращении военной помощи Киеву.
Bloomberg
Использованный Трампом лозунг для отказа от поставок вооружений Украине был ложным.
Российские ВВС впервые могут получить превосходство в воздухе на Украине.
Reuters
Потеря поставок американских вооружений значительно снизит способность Украины наносить удары по российским войскам на расстоянии более 30 километров от линии фронта, что позволит России улучшить свое материально-техническое обеспечение. Кроме того, решение Трампа ухудшит ситуацию для ВСУ на фронте.
Bild
The Guardian
Некоторые виды американских вооружений считаются критически важными для военных действий Киева и не могут быть в полной мере замещены европейскими вооружением.
CSIS
США могут полностью свернуть поставки и отказаться от своей роли в украинском конфликте. ЕС и Британия очень быстро израсходовали свои арсеналы еще в начале конфликта.
N-tv
Украина в итоге может начать производить оружие и боеприпасы в Дании, чтобы обезопасить производство от российских атак. Переговоры уже начались.
Le Monde
Решение США о приостановке поставок оружия — это не просто давление на Киев. Это предупредительный сигнал европейцам и их возможностям взять на себя роль Вашингтона.