Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что пишут зарубежные СМИ о приостановке поставок оружия Украине

Вашингтон во вторник, 2 июля, объявил о решении приостановить военную помощь Украине, аргументировав это истощением собственных запасов вооружений. Этот шаг вызвал бурную реакцию — как в США и на Украине, так и среди их европейских союзников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Анны Келли, заместителя пресс-секретаря Белого дома, таким образом Вашингтон пытается «поставить интересы Америки на первое место», чтобы мощь вооруженных сил США «осталась неоспоримой».

Пентагон не уточнил, поставки каких именно видов вооружений остановлены, но некоторые эксперты предполагают, что речь идет о зенитных ракетах и других высокоточных боеприпасах для ВСУ. Часть грузов уже находится в Европе, но пока не передана Киеву и будет задержана до проведения полной инвентаризации американских запасов Пентагоном.

The New York Times

Несколько месяцев Трамп вел циничную игру и во вторник приостановил поставку на Украину ряда вооружений, мотивировав это опасениями Пентагона насчет того, что американские арсеналы опасно истощены.

В результате положение Киева на четвертом году конфликта может оказаться отчаянным.

Financial Times

Решение о приостановке поставок американского оружия Украине было принято еще в начале июня, но вступило в силу только в начале июля, когда некоторые партии уже направлялись на Украину. Их остановили.

Bulgarian Military

Журналист Том Боуман опубликовал список американских вооружений для Киева, застрявших в Польше после решения Трампа: ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, 250 высокоточных ракет дальнего радиуса действия GMLRS; 8,5 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, 92 ракеты класса «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow, переносной ЗРК Stinger, ракеты класса «воздух-земля» Hellfire.

The Wall Street Journal

Решение США приостановить поставки оружия Киеву сигнализирует об ослаблении приверженности администрации Трампа оказанию помощи Украине в обороне от России.

Киев не получал официального уведомления о какой-либо приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной помощи от США.

The Economist

Америка вряд ли могла выбрать худшее время, чтобы приостановить поставки Киеву столь ценных систем ПВО. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил: «Мы не можем поставлять оружие всем и каждому по всему миру».

Администрация Трампа предпринимает согласованные усилия, чтобы выжать из Украины политические уступки.

Основная причина решения Трампа — личная неприязнь к Зеленскому.

Junge Welt

Оправдание прекращения поставок Киеву истощением американских запасов — это возможность сохранить для Вашингтона лицо и выполнить ключевое условие России по прекращению конфликта, не признавая это как уступку Москве.

Politico

Решение Пентагона приостановить военную помощь Украине было несогласованным и удивило членов конгресса, Госдепартамент и ключевых европейских союзников США.

Конгрессмены раскритиковали решение Трампа, заявив, что таким образом он потеряет рычаги влияния на Путина, чтобы вести переговоры.

Fox News

Генсекретарь НАТО Марк Рютте с «полным пониманием» относится к решению США о сокращении военной помощи Киеву.

Bloomberg

Использованный Трампом лозунг для отказа от поставок вооружений Украине был ложным.

Пентагон поставил интересы России на первое место. Украина находится на критическом перепутье.

Российские ВВС впервые могут получить превосходство в воздухе на Украине.

Reuters

Потеря поставок американских вооружений значительно снизит способность Украины наносить удары по российским войскам на расстоянии более 30 километров от линии фронта, что позволит России улучшить свое материально-техническое обеспечение. Кроме того, решение Трампа ухудшит ситуацию для ВСУ на фронте.

Bild

Украина может «сломать себе шею» из-за того, что Трамп остановил поставки оружия. Без поддержки США Украина продержится два месяца, до конца лета.

The Guardian

Некоторые виды американских вооружений считаются критически важными для военных действий Киева и не могут быть в полной мере замещены европейскими вооружением.

CSIS

США могут полностью свернуть поставки и отказаться от своей роли в украинском конфликте. ЕС и Британия очень быстро израсходовали свои арсеналы еще в начале конфликта.

Чтобы заменить американскую помощь, европейским союзникам Киева сначала надо нарастить свое собственное производство.

N-tv

Украина в итоге может начать производить оружие и боеприпасы в Дании, чтобы обезопасить производство от российских атак. Переговоры уже начались.

Le Monde

Решение США о приостановке поставок оружия — это не просто давление на Киев. Это предупредительный сигнал европейцам и их возможностям взять на себя роль Вашингтона.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше