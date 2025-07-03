Захарова: согласован консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сказала она.
28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х гг. Под стражу заключены восемь обвиняемых.
По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.
В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и арестованы на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще 8 граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.