Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра проведут в Анапе. Решение приняли на внеочередной сессии городского совета.
Документы начнут принимать 17 сентября. Сам конкурс пройдет 5 декабря.
«В соответствии с действующим законодательством конкурсная комиссия 50% на 50% состоит из лиц, назначенных представительным органом местного самоуправления и высшим должностным лицом субъекта РФ», — сообщили в Совете города Анапы.
Напомним, в Анапе приняли отставку мэра Василия Швеца 24 июня. Глава ушел с поста градоначальника по собственному желанию. Исполняющим обязанности мэра назначена Светлана Балаева.