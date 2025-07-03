«Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян — сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом», — говорится в послании.
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня независимости республики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.