Лукашенко заявил, что Белоруссия не участвует в конфликте с Украиной

«Приезжайте, мы всегда открыты для украинцев. Вы — наши люди. Никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся с Украиной», — сказал он в общении с курсантом Военной академии во время посещения мемориального комплекса «Курган Славы» в День независимости. Видеозапись беседы распространил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».