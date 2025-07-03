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Лукашенко заявил, что Белоруссия не участвует в конфликте с Украиной

МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не принимает участие в конфликте с Украиной.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Приезжайте, мы всегда открыты для украинцев. Вы — наши люди. Никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся с Украиной», — сказал он в общении с курсантом Военной академии во время посещения мемориального комплекса «Курган Славы» в День независимости. Видеозапись беседы распространил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

По словам молодого человека, он переехал в Белоруссию в 2014 году. По данным «Пула Первого», курсант — уроженец Краматорска. «С Украины приехал? Мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать в будущем», — сказал ему Лукашенко. По просьбе молодого человека глава государства сфотографировался с ним.

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