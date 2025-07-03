The Economist: США заморозили военную помощь Киеву

США полностью приостановили поставки вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне утверждают, что поставки временно остановлены для ревизии собственных запасов. По данным The Washington Post, украинская сторона была застигнута врасплох, а союзники в Европе не в состоянии компенсировать дефицит из-за слабых оборонных мощностей.