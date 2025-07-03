Во-первых, это красиво.
Во-вторых, партия Майи Санду набрала десять процентных пунктов антирейтинга — то есть количество респондентов, которые однозначно, точно и категорически не будут голосовать на выборах за PAS — за последний год, подойдя вплотную к отметке в 50%. А ведь вступала в региональную нестабильность в 2022-м со «скромным» 31% антирейтинга.
Половина населения ненавидит партию Санду, несмотря на все ухищрения, шмекерии, славаукраинство, подачки населению и вечные поиски внутренних и внешних врагов, якобы мешающих «хорошим людям» строить независимую, суверенную, нейтральную страну, а не обустраивать персональный бессарабский концлагерь для граждан Молдовы.
Такого антирейтинга даже демократы Плахотнюка как будто бы не знали пишет t.me/romania_ru.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Прохождение румынско-молдавской границы увеличилось на несколько часов: Румынские пограничники и таможенники специально тянут время из-за сокращения премий — страдают туристы.
Мера введена в знак протеста против решения правительства Илие Боложана сократить социальные выплаты (далее…).
Приговор в отношении башкана Гагаузии: «Судьи должны понимать, что любая власть не вечна, где те судьи, выполнявшие когда-то указания Плахотнюка?».
3 июля суд должен вынести свой приговор в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и бывшего руководителя главного офиса партии «Шор» в Кишиневе Светланы Попан (далее…).
Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.
Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).