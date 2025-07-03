Антирейтинг ПАС приближается к 50 процентам: Половина населения Молдовы ненавидит партию Санду — такой позор не снился даже Плахотнюку

Во-вторых, партия Майи Санду набрала десять процентных пунктов антирейтинга — то есть количество респондентов, которые однозначно, точно и категорически не будут голосовать на выборах за PAS — за последний год, подойдя вплотную к отметке в 50%. А ведь вступала в региональную нестабильность в 2022-м со «скромным» 31% антирейтинга.