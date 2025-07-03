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Антирейтинг ПАС приближается к 50 процентам: Половина населения Молдовы ненавидит партию Санду — такой позор не снился даже Плахотнюку

А ведь вступала в региональную нестабильность в 2022-м со «скромным» 31% антирейтинга.

Источник: Комсомольская правда

Во-первых, это красиво.

Во-вторых, партия Майи Санду набрала десять процентных пунктов антирейтинга — то есть количество респондентов, которые однозначно, точно и категорически не будут голосовать на выборах за PAS — за последний год, подойдя вплотную к отметке в 50%. А ведь вступала в региональную нестабильность в 2022-м со «скромным» 31% антирейтинга.

Половина населения ненавидит партию Санду, несмотря на все ухищрения, шмекерии, славаукраинство, подачки населению и вечные поиски внутренних и внешних врагов, якобы мешающих «хорошим людям» строить независимую, суверенную, нейтральную страну, а не обустраивать персональный бессарабский концлагерь для граждан Молдовы.

Такого антирейтинга даже демократы Плахотнюка как будто бы не знали пишет t.me/romania_ru.

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