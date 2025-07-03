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Глава Крыма раскритиковал работу некоторых муниципальных администраций

Некоторые должностные лица получили дисциплинарные взыскания.

Источник: пресс-служба Главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил неудовлетворение работой некоторых администраций муниципальных образований. Он обратил внимание на проблемы с соблюдением исполнительской дисциплины.

На совещании по вопросам муниципальных образований обсудили контроль исполнения местных бюджетов, санитарную уборку, обрезку деревьев, уход за газонами, расписание транспорта, грейдирование дорог и ямочный ремонт.

Лучшие результаты по кассовому планированию исполнения бюджетов показали Алушта, Керчь, Саки, Судак и Советский район. В числе отстающих оказались Евпатория, Красноперекопск, Бахчисарайский, Черноморский районы.

Среди прочего Аксенов обратил внимание на важность выполнения протокольных поручений и соблюдения исполнительской дисциплины. Глава Крыма подчеркнул, что недопустимо срывать сроки реализации задач, что часто происходит по субъективным причинам.

Так, за невыполнение поручений дисциплинарные меры приняты в отношении нескольких заместителей глав администраций и ответственных сотрудников, которые курируют сферы ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

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