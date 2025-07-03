Госдума рассмотрит законопроект об участии белорусов в выборах в России. Подробности озвучил глава Государственной думы России Вячеслав Володин. Информация размещена на официальном сайте Госдумы.
По словам председателя Госдумы, проект закона, связанный с ратификацией протокола о внесении изменений в договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, будет рассматриваться в приоритетном порядке.
Володин заметил, что указанная инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции, а также сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства.
— Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей. Вынесем законопроект для обсуждения на ближайший Совет ГД, — акцентировал внимание глава Госдумы России.
Вячеслав Володин уточнил: это важнейший шаг, который даст возможность россиянам и белорусам активнее принимать участие в решении местных вопросов.
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