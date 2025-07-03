СМИ: Трамп может вооружить Израиль бомбардировщиками B-2 Spirit

Очевидно, что ядерным объектам Ирана был нанесен серьезный ущерб, но он не тотальный. Они за считанные месяцы могут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащенный уран. У Ирана есть там возможности, промышленные и технологические.