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СМИ: Трамп может вооружить Израиль бомбардировщиками B-2 Spirit

Согласно новому законопроекту, внесенному в конгресс, США могут разрешить поставку Израилю бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit и 14-тонных противобункерных бомб, если Иран возобновит свою ядерную программу.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Законопроект в палату представителей внесли демократ Джош Готтхаймер и республиканец Майк Лоулер. Он позволит президенту США Дональду Трампу «предпринять действия для обеспечения готовности Израиля ко всем непредвиденным обстоятельствам, если Иран попытается разработать ядерное оружие», пишет The New York Post.

Очевидно, что ядерным объектам Ирана был нанесен серьезный ущерб, но он не тотальный. Они за считанные месяцы могут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащенный уран. У Ирана есть там возможности, промышленные и технологические.

Рафаэль Гросси
глава МАГАТЭ

Стелс-бомбардировщики В-2 участвовали в июньской атаке на ядерные объекты Ирана и выпустили 14 бомб GBU−57, после чего Трамп заявил, что США «полностью уничтожили» ядерную программу Тегерана.

По данным NYP, в 2024 году у США было 19 бомбардировщиков B-2. Это единственный самолет, способный нести такую крупную военную нагрузку, как бомбы GBU-57.

Данный законопроект — беспрецедентная инициатива по оперативному сотрудничеству, включая развертывание, оснащение и обучение, отмечает израильское издание Ynet News. Однако оно подчеркивает, что речь не идет о передаче Израилю постоянного владения или прямого контроля над самолетами-невидимками, которые США никогда не передавали кому-либо из союзников.

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