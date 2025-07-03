Кириенко, Голикова и Мантуров — кураторы 80-летия Калининградской области

Празднование 80-летия Калининградской области получило официальную структуру управления. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета, который займется подготовкой и проведением юбилейных мероприятий. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.
Во главе комитета — сразу трое влиятельных фигур: вице-премьер Татьяна Голикова, первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко и первый вице-премьер Денис Мантуров. Сопредседатели будут координировать работу вместе с губернатором региона Алексеем Беспрозванных, назначенным заместителем, и ответственным секретарем Жанной Алексеевой — статс-секретарем Минкультуры.
В список участников оргкомитета вошли как министры и чиновники, так и известные представители культуры и бизнеса: Валерий Гергиев, Герман Греф, Сергей Чемезов, митрополит Серафим и другие.
Инициатива отметить юбилей области была выдвинута лично губернатором, а затем закреплена указом президента России Владимира Путина, что придало торжеству всероссийский масштаб.
Калининградская область имеет особую историю: она образовалась на территории бывшей Восточной Пруссии после окончания Великой Отечественной войны и с тех пор стала стратегическим и культурным мостом между Россией и Европой.