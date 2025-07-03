Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два нежилых поселка исчезнут с карты Новосибирской области

На сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты рассмотрели вопрос об упразднении двух населенных пунктов.

Первый — поселок Зырянка в Чулымском районе, который полностью опустел еще в 2018 году. По данным властей, там давно отсутствует постоянное население, нет водоснабжения, электричества и социальных объектов.

Второй населенный пункт, который планируют исключить из официальных реестров — поселок 3298 км Шагаловский в Коченевском районе. Эта бывшая железнодорожная остановка не имеет жителей уже более 20 лет, хотя до сих пор числилась как действующий населенный пункт.

Решение об упразднении поселков связано с их фактическим отсутствием — оба места давно заброшены и не имеют перспектив для восстановления.