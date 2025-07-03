Два нежилых поселка исчезнут с карты Новосибирской области

Первый — поселок Зырянка в Чулымском районе, который полностью опустел еще в 2018 году. По данным властей, там давно отсутствует постоянное население, нет водоснабжения, электричества и социальных объектов.
Второй населенный пункт, который планируют исключить из официальных реестров — поселок 3298 км Шагаловский в Коченевском районе. Эта бывшая железнодорожная остановка не имеет жителей уже более 20 лет, хотя до сих пор числилась как действующий населенный пункт.
Решение об упразднении поселков связано с их фактическим отсутствием — оба места давно заброшены и не имеют перспектив для восстановления.