Два нежилых поселка исчезнут с карты Новосибирской области

Второй населенный пункт, который планируют исключить из официальных реестров — поселок 3298 км Шагаловский в Коченевском районе. Эта бывшая железнодорожная остановка не имеет жителей уже более 20 лет, хотя до сих пор числилась как действующий населенный пункт.