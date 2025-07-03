Губернатор Гусев: Необходима культура потребления спиртных напитков

Она состоялась перед IX Среднерусским зерновым форумом, который в этот же день прошел на площадке Правительства Воронежской области.
Руководитель союза рассказал о главных вопросах, с которыми сейчас сталкиваются представители отрасли, выращивающие сырье для пивоваров. Один из них — необходимость развития российской селекции с использованием генетического материала международных компаний-лидеров рынка и с учетом накопленного мирового опыта. Александр Мордовин подчеркнул, что по некоторым культурам урожайность и качество пока отстает от зарубежных аналогов. По его словам, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, необходим сбалансированный подход, который позволит сохранить высокие темпы импортозамещения и развития растениеводческой отрасли страны, а также не допустить перебои в снабжении востребованным сырьём пищевых и перерабатывающих предприятий. Александр Мордовин также назвал факторы, сдерживающие экспорт российского зерна: финансово-экономические, транспортно-логистические и производственные.
Затем стороны обсудили состояние отрасли переработки сырья и производства в России ряда спиртных напитков.
На этой неделе к нам приезжал Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мы в числе прочего посещали и наркологический центр. Статистика по стоящим на учете вызывает опасения, хотя регион у нас благополучный. При этом малые порции недорогого крепкого алкоголя очень доступны в торговых сетях: они практически стоят у кассы. Необходима культура потребления.
Александр Мордовин добавил, что направил Росалкогольтабакконтролю предложение ввести систему контроля за самогоноварением.
В завершение встречи стороны обговорили вопрос проведения в Воронеже в следующем году юбилейного X Среднерусского зернового форума.