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Губернатор Гусев: Необходима культура потребления спиртных напитков

Глава региона провел встречу с председателем правления общероссийского Союза производителей пивоваренного ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции Александром Мордовиным.

Источник: Правительство Воронежской области

Она состоялась перед IX Среднерусским зерновым форумом, который в этот же день прошел на площадке Правительства Воронежской области.

Руководитель союза рассказал о главных вопросах, с которыми сейчас сталкиваются представители отрасли, выращивающие сырье для пивоваров. Один из них — необходимость развития российской селекции с использованием генетического материала международных компаний-лидеров рынка и с учетом накопленного мирового опыта. Александр Мордовин подчеркнул, что по некоторым культурам урожайность и качество пока отстает от зарубежных аналогов. По его словам, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, необходим сбалансированный подход, который позволит сохранить высокие темпы импортозамещения и развития растениеводческой отрасли страны, а также не допустить перебои в снабжении востребованным сырьём пищевых и перерабатывающих предприятий. Александр Мордовин также назвал факторы, сдерживающие экспорт российского зерна: финансово-экономические, транспортно-логистические и производственные.

Затем стороны обсудили состояние отрасли переработки сырья и производства в России ряда спиртных напитков.

На этой неделе к нам приезжал Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мы в числе прочего посещали и наркологический центр. Статистика по стоящим на учете вызывает опасения, хотя регион у нас благополучный. При этом малые порции недорогого крепкого алкоголя очень доступны в торговых сетях: они практически стоят у кассы. Необходима культура потребления.

отметил Александр Гусев

Александр Мордовин добавил, что направил Росалкогольтабакконтролю предложение ввести систему контроля за самогоноварением.

В завершение встречи стороны обговорили вопрос проведения в Воронеже в следующем году юбилейного X Среднерусского зернового форума.