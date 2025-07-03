Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посетил Национальный центр «Россия» в Москве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вновь посетил Национальный центр «Россия» в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Путин в четверг примет в нем участие, будет выступление президента на пленарной сессии.

Президент год назад подписал указ о создании национального центра «Россия», который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке «Экспоцентра» в День народного единства 4 ноября. В начале марта здесь появились две новые экспозиции: «Путешествие по России» и «Рождение масштаба».

Впервые Путин посетил национальный центр в декабре, когда приехал на съезд партии «Единая Россия». В марте глава государства провел на этой площадке заседание наблюдательного совета «Движения первых» и выступил на открытии съезда организации. Тогда же президенту провели экскурсию по экспозиции. В апреле Путин приезжал в национальный центр на Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России».

Форум «Сильные идеи для нового времени» стартовал 2 июля, его организаторами выступают АСИ, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.

Свыше 35 тысяч инициатив поступило в этом году на крауд-платформу идея.росконгресс.рф, их сбор завершился 1 июня. Эксперты выбрали тысячу наиболее перспективных идей, направленных на повышение качества жизни граждан, обеспечение технологического и промышленного суверенитета страны, рассказали в пресс-службе АСИ. Экспертный совет агентства отберет 100 идей, лучшие из которых представят руководству страны.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше