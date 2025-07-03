Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ

Как рассказали три собеседника издания, на встрече с умеренными республиканцами и членами центристского объединения внутри партии Main Street Caucus Трамп заявил, что конгрессмены-республиканцы не должны сокращать финансирование программ медстрахования Medicaid, Medicare и федеральную программу социального страхования, если рассчитывают побеждать на очередных выборах.
«Но в этом законопроекте мы как раз затрагиваем Medicaid», — возразил ему один из участников встречи, его слова приводит источник портала.
NOTUS отмечает, что в республиканской партии остаются как минимум две группы, которые не поддерживают законопроект: умеренные и консерваторы. Первые обеспокоены масштабом сокращений расходов на программу Medicaid на более чем 1 триллион долларов.
Во вторник сенат утвердил законопроект Трампа о расходах и налогах после затяжных дебатов и чтения всех 940 страниц документа вслух по требованию демократов.
Нижняя палата конгресса США приняла законопроект еще в мае, однако после внесенных в него поправок в сенате, конгрессменам предстоит повторно проголосовать по документу прежде, чем он отправится на подпись Трампу.
Продвигаемый Трампом законопроект сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Против этого законопроекта выступил предприниматель Илон Маск, который в своих постах отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.