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ДУМК Казахстана поддержал запрет на закрывающую лицо одежду в общественных местах

АЛМАТЫ, 3 июл — Sputnik. ДУМК Казахстана поддержал запрет на закрывающую лицо одежду в общественных местах.

Источник: Sputnik.kz

В духовном управлении мусульман подчеркнули, что этот запрет направлен на обеспечение общественной безопасности, а не на ограничение религиозных прав.

Отмечается, что ношение никаба не является обязательным с религиозной точки зрения и не отражено в традициях народа.

Ранее сообщалось, что мажилис одобрил поправки о запрете закрывающих лицо предметов одежды в общественных местах.

Еще к исключениям отнесли медицинские цели, исполнение служебных или трудовых обязанностей, участие в спортивных и культурных мероприятиях.