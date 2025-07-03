ДУМК Казахстана поддержал запрет на закрывающую лицо одежду в общественных местах

В духовном управлении мусульман подчеркнули, что этот запрет направлен на обеспечение общественной безопасности, а не на ограничение религиозных прав.
Отмечается, что ношение никаба не является обязательным с религиозной точки зрения и не отражено в традициях народа.
Ранее сообщалось, что мажилис одобрил поправки о запрете закрывающих лицо предметов одежды в общественных местах.
Еще к исключениям отнесли медицинские цели, исполнение служебных или трудовых обязанностей, участие в спортивных и культурных мероприятиях.