Силовики заинтересовались главой Красноуфимска

Кроме того, «КП-Екатеринбург» стало известно, что против главы свердловского города в региональном СУ СКР завели уголовное дело по пункту «е» третьей части статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Поводом для этого послужило фиктивное трудоустройство сотрудников, рассказал нашему изданию депутат городской думы Красноуфимска Игорь Климов.
— Дело завели еще в мае, а сейчас о нем стало известно. Свидетелями по делу прошли сотрудники управления муниципальным имуществом [города]. Конев до сих пор продолжает ходить на работу, — сообщил «КП-Екатеринбург» депутат Климов.
По его данным, против мэра Красноуфимска также хотят завести уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, ранее суд рассматривал дело бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.