На прошлой неделе российские вооруженные силы взяли под свой контроль ценное месторождение лития в ДНР. Хотя отраслевые аналитики считают это месторождение небольшим, они тем не менее признают его стратегическую значимость из-за концентрации и высокого качества содержащейся в нем руды. Это как раз тот актив, которым администрация Дональда Трампа так жаждала владеть, когда подписывала с Украиной широко разрекламированное соглашение о добыче полезных ископаемых, говорится в статье.
Украина и ее сторонники, которые надеялись, что соглашение о полезных ископаемых с США простимулирует устойчивый и долгосрочный интерес Вашингтона к Украине и ее будущему будут разочарованы.
Сложившаяся ситуация, согласно статье, позволяет сделать три вывода.
Во вторник Пентагон приостановил поставки военной помощи стране, которой и так не хватает ракет противовоздушной обороны для защиты от российских атак. И это вкупе с высоким уровнем дезертирства среди измученных украинских солдат вряд ли изменит ситуацию к лучшему для Киева, говорится в статье.
Хотя по-прежнему звучат голоса, утверждающие, что Россия находится на грани краха и что с помощью Европы и США у Украины есть шанс на победу, это всего лишь попытка принять желаемое за действительное. Кремль слишком много поставил на Украину, чтобы отступить, и считает, что Россия способна выдержать новые тяготы и при необходимости продолжить боевые действия.
Тем временем Украина продолжает неуклонно терять территорию, а вместе с ней ценные ресурсы и экономический потенциал, которые могли бы поддержать ее восстановление, отмечает издание. Продолжая воевать, Киев ставит на карту послевоенное будущее Украины: чем скорее закончится конфликт, тем выгоднее для Украины будут условия мирного соглашения.
Американский лидер, разочарованный безуспешными попытками добиться мира на Украине, почти полностью утратил интерес к ней. На данный момент, несмотря на периодические публикации в соцсетях, он, похоже, доволен тем, что Украина и Россия продолжают воевать, пока сами не придут к соглашению.
Это неплохой результат для России, которая успешно продвигается на поле боя, и для США, у которых нет реальных стратегических интересов на Украине.
Но вот Киев оказался в невыгодном положении, хотя его сделка с США должна была предотвратить именно такой результат. Отсутствие реакции со стороны США подчеркивает, что Киев теперь сам по себе. Пустые сделки и новые мольбы Зеленского не восстановят интерес США и их поддержку Украины, полагает RS. Хотя Европа может частично восполнить этот пробел, будущая безопасность Украины — в ее собственных руках.
Европа и США мало что могут сделать, чтобы переломить ситуацию. Дополнительные санкции вряд ли заставят Москву пойти на попятную, а ограничения на западное оборонное производство сужают дополнительную военную помощь Киеву. У самой Украины мало козырей для игры. Его авантюрные операции, типа «Паутина», могут дорого обойтись Москве, но их недостаточно, чтобы поколебать решимость Кремля, резюмирует RS.