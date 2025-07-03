Но вот Киев оказался в невыгодном положении, хотя его сделка с США должна была предотвратить именно такой результат. Отсутствие реакции со стороны США подчеркивает, что Киев теперь сам по себе. Пустые сделки и новые мольбы Зеленского не восстановят интерес США и их поддержку Украины, полагает RS. Хотя Европа может частично восполнить этот пробел, будущая безопасность Украины — в ее собственных руках.