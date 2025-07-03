В Петербурге ФСБ задержала 23-летнюю девушку по подозрению в подготовке теракта

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали девушку 2002 года рождения, которая пыталась заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. В ведомстве сообщили, что она действовала по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки. ФСБ опубликовала видео с места задержания и заявила, что подозреваемая ранее выполняла и другие диверсионные задания, рассчитывая на помощь в выезде за границу и получение гражданства страны ЕС.