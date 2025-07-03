Лукашенко: Беларусь открыта для украинцев

После официальной части церемонии глава государства пообщался с ветеранами и действующими военнослужащими. К нему обратился курсант Военной академии Ростислав Долгов, который в 2014 году вместе с семьей переехал в Беларусь из Украины.
Из Украины приехал? Но мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать!
Будущий офицер выразил белорусскому лидеру благодарность за то, что государство предоставило его семье дом и новую этап в жизни.
«Родители работают?» — уточнил президент.
«Так точно! Мой отец — ваш очень большой фанат», — ответил курсант.
Александр Лукашенко по просьбе молодого человека сделал с ним фотографию, после чего сказал, что украинцы всегда могут рассчитывать на белорусов.
Мы всегда открыты для украинцев. Вы наши люди. И никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся. Это наши люди!
С 2014 года в Беларусь переехали тысячи украинских граждан. Только с начала СВО, с 24 февраля 2022 года, в республику прибыло более 443 тысяч украинцев. Многие нашли в Беларуси новый дом, работу и получили белорусское гражданство.