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Лукашенко: Беларусь открыта для украинцев

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Беларусь всегда открыта для украинцев, заявил президент страны Александр Лукашенко во время торжественной церемонии на Кургане Славы в четверг.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

После официальной части церемонии глава государства пообщался с ветеранами и действующими военнослужащими. К нему обратился курсант Военной академии Ростислав Долгов, который в 2014 году вместе с семьей переехал в Беларусь из Украины.

Из Украины приехал? Но мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать!

цитирует Лукашенко его пресс-служба

Будущий офицер выразил белорусскому лидеру благодарность за то, что государство предоставило его семье дом и новую этап в жизни.

«Родители работают?» — уточнил президент.

«Так точно! Мой отец — ваш очень большой фанат», — ответил курсант.

Александр Лукашенко по просьбе молодого человека сделал с ним фотографию, после чего сказал, что украинцы всегда могут рассчитывать на белорусов.

Мы всегда открыты для украинцев. Вы наши люди. И никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся. Это наши люди!

заключил глава государства

С 2014 года в Беларусь переехали тысячи украинских граждан. Только с начала СВО, с 24 февраля 2022 года, в республику прибыло более 443 тысяч украинцев. Многие нашли в Беларуси новый дом, работу и получили белорусское гражданство.

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