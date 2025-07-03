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Молдавский депутат заявил об отсутствии доказательств вины Гуцул

КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного политблока «Победа» Вадим Фотеску заявил журналистам об отсутствии у стороны обвинения доказательств вины главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Источник: © РИА Новости

Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжаются прения по делу Гуцул. Ожидается, что в четверг суд озвучит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока «Победа» Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет соответственно.

«Если бы у власти были хоть какие-то реальные улики против Гуцул и Светланы Попан, их бы давно растиражировали по всем провластным телеканалам. Но этого не происходит, потому что доказательств попросту нет,», — заявил Фотеску в перерыве между заседаниями суда.

Политик также заявил, что юридическое сообщество возмущено запрашиваемыми сроками наказания для обвиняемых.

«Юридическое сообщество возмущено не только запрашиваемыми сроками для этих мужественных женщин, но и тем, что обвинение не представило ни одного реального доказательства», — добавил депутат.

Против Гуцул и Попан в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. −0-