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Три кандидата подали документы на пост губернатора донского региона

Об этом сообщили в областном Избиркоме.

На выборах губернатора Ростовской области, которые пройдут 12—14 сентября 2025 года, официально зарегистрированы три кандидата. Действующий губернатор Юрий Слюсарь выдвинут партией «Единая Россия». Юрий Климченко от партии «Пенсионеры за социальную справедливость» стал вторым кандидатом, впервые открывшим избирательный счет дистанционно, благодаря пилотному проекту ЦИК России и цифровому сервису Сбербанка. Третий участник — Денис Фраш, представитель ЛДПР, также воспользовался возможностью онлайн-открытия счета.

С 25 июля по 1 августа кандидатам необходимо собрать не менее 228 подписей депутатов местных советов и предоставить все необходимые документы для регистрации.

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