Ловкость ПАС и никакого мошенничества: Власти Молдовы хотят использовать авторитет двух бывших министров для привлечения избирателей, а после выборов они опять подадут в отставку

Два бывших министра из правительства PAS заявили о том, что будут баллотироваться по спискам этой партии. Прямо скажем, по профессиональным качествам одни из самых лучших министров того правительства. По моральным? К М. Спатарь у меня лично претензий нет. А вот что касается Н. Попеску, то ярая русофобия выпускника МГИМО вызывает скорее чувство брезгливости, но да бог ему судья. Но сейчас я о другом. Оба ушли в отставку по собственному желанию, аргументируя это семейными проблемами: длительные разлуки (семьи ведь у обоих остались в Европе), значительные материальные затраты на постоянные поездки к семье и т.п. По-человечески всё понятно и объяснимо. Но что изменилось? Если они станут депутатами, то семьи приедут сюда? Вы что смеётесь? Материально их положение депутатов ухудшится по сравнению с постами министров. Разве что будут нарушать закон и вести дела в своих европейских гнёздах. Так в чём дело? Решили пожертвовать ради родины? Ещё смешнее. Думаю проще. PAS хочет использовать их авторитет в виде своего рода паровоза. (а он, авторитет, у них есть, в отличие от многих жёлтых) для привлечения избирателей. А после выборов они подадут в отставку, уедут в Европу к семьям, и депутатами станут следующие по списку очередные бездари и демагоги. Это называется электоральное надувательство или шулерство! — написал в социальных сетях, Александр Муравский.