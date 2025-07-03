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Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом

Владимир Путин сообщил, что сегодня у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: AP 2024

«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», — сказал президент на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Сегодня утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор. Песков не уточнил, с кем именно намерен переговорить российский лидер.

14 июня прошел пятый с начала года телефонный разговор Путина и Трампа. До этого главы двух стран в основном контактировали по теме нормализации отношений РФ и США, а также урегулирования конфликта на Украине.

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