Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом

«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», — сказал президент на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
Сегодня утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор. Песков не уточнил, с кем именно намерен переговорить российский лидер.
14 июня прошел пятый с начала года телефонный разговор Путина и Трампа. До этого главы двух стран в основном контактировали по теме нормализации отношений РФ и США, а также урегулирования конфликта на Украине.