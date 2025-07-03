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Фон дер Ляйен прокомментировала сокращение поставок оружия из США на Украину

Сокращение американских поставок вооружений на Украину служит «четким сигналом» для ЕС о необходимости активизировать поддержку Киева и наращивать собственный оборонный потенциал, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: AP 2024

«Это четкий сигнал к тому, что необходимо усилить нашу собственную поддержку (Украины. — “Ъ”), нарастить наш европейский оборонный потенциал не только на уровне Европейского союза, но и на континентальном уровне», — сказала журналистам Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Данию (цитата по AFP).

Американские СМИ ранее сообщили, что в Вашингтоне решили приостановить поставку некоторых видов вооружений Украине. По информации NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче. Украина должна была получить от США десятки систем ПВО Patriot, 250 высокоточных снарядов для HIMARS и M270 MLRS, более 100 зенитных ракет Hellfire, ракеты Stinger, AIM и гранатометы. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя появившуюся в СМИ информацию, говорила, что США продолжат поставки военной помощи Украине за исключением зенитных и других ракет. По ее словам, Вашингтон «не останавливал отправку вооружений на Украину». В Кремле на новости о приостановке поставок оружия Украине из США отреагировали позитивно, отметив, что это может приблизить конец специальной военной операции.

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