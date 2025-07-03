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Госсекретарь Совбеза Вольфович: Беларусь держит порох сухим, но всегда готова дать отпор

Вольфович заявил, что Беларусь держит порох сухим, но готова дать отпор.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Беларусь держит порох сухим, но готова дать отпор, передает БелТА.

— Президент говорит, что войны нам не надо, белорусский народ не хочет этого, — акцентировал внимание Госсекретарь Совбеза Беларуси.

Вольфович подчеркнул, что Вооруженные Силы, а также другие войска и воинские формирования готовы сделать все, чтобы белорусский народ был в безопасности.

— Поэтому мы свой порох держим сухим и в случае каких-то нехороших моментов готовы всегда дать отпор, — заметил Александр Вольфович.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь остается мирной, но надо готовиться ко всему: «Готовиться мы должны к самому худшему».

Кроме того, Лукашенко заявил, что мир находится на крутом переломе, а что будет завтра никто не знает.

Тем временем Лукашенко призвал объединиться против мирового пожара, сказав об изощренном зле.

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