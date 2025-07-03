Гуцул не признала вину по уголовному делу

«Я не признаю свою вину, потому что ни одного лея не привозила в страну, а также не занималась действиями, противоречащими закону Молдовы. Я никогда в своей жизни не нарушала закон! Я требую удовлетворить просьбу защиты и аннулировать уголовное дело», — заявила Гуцул журналистам после заседания суда.
Глава Гагаузии также подчеркнула, что является матерью двух несовершеннолетних детей — 16 и трех лет.
По ее словам, прокуроры не представили ни одного доказательства ее вины. «Прокурорами не было представлено ни одного доказательства моей вины, потому что их нет, я ничего не сделала! Я ничего не совершила, а они требуют лишить меня свободы на девять лет! Это негуманно, незаконно!» — подчеркнула Гуцул.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжаются прения по делу Гуцул. Сторона обвинения просит лишить ее свободы на девять лет.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.