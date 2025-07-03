Гуцул не признала вину по уголовному делу

По ее словам, прокуроры не представили ни одного доказательства ее вины. «Прокурорами не было представлено ни одного доказательства моей вины, потому что их нет, я ничего не сделала! Я ничего не совершила, а они требуют лишить меня свободы на девять лет! Это негуманно, незаконно!» — подчеркнула Гуцул.