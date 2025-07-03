В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ генерал Гудков

По данным газеты «АиФ Приморье», генерал-майор находился в полевом штабе морской пехоты, по которому ВСУ выпустили не менее четырех ракет. В свою очередь во Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» сообщили, что в результате удара погибли не менее 10 человек, многие из которых старшие офицеры, включая командира бригады, его заместителей, командиров батальона и начальников служб.