Эксперт дал оценку потенциалу британской армии после заявления министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили о готовности Лондона воевать против России вместе с союзниками из Североатлантического альянса. При этом глава британского МО уточнил, что ВС Великобритании испытывают ряд трудностей, из-за которых не в состоянии справиться с некоторыми боевыми задачами, пишет «Инфо 24».
Василий Дандыкин считает, что армия Королевства до развала СССР жила прежними победами, а правительство страны не предпринимало мер для укрепления ее боеспособности. Сейчас в ВС Британии наблюдается нехватка личного состава и техники.
«Никто не хочет служить, особенно в военно-морских силах, которые всегда были гордостью Лондона. Они спускают на воду новые корабли, но те постоянно ломаются. Аналогичная ситуация в авиации и других сферах», — объяснил Дандыкин.
Эксперт добавил, что о неудачах Британии при создании собственного вооружения свидетельствует оснащение британских подводных лодок — на них установлены американские ракеты Tomahawk.
В целом, по мнению эксперта, британская армия проигрывает не только Вооруженным силам России, но и армиям ряда других государств в Европе.
Дандыкин уверен, что ВС Великобритании не в состоянии будут воевать один на один с РФ. Он считает, что даже если Лондон нарастит расходы на оборону и вооружение, то оперативно привести свою армию в состояние полной боеготовности не сможет.
Эксперт обратил внимание, что министр обороны Великобритании Хили заявил о готовности воевать с Россией, но подчеркнул, что только вместе с союзниками по НАТО. Глава военного ведомства отдает себе отчет, что сейчас у британских ВС столько проблем, что разрешить их не удастся в ближайшие пять лет. «Даже если они увеличат расходы на оборону до 5% ВВП, им не хватит средств на то, чтобы привести свою армию в порядок», — резюмировал Дандыкин.
В Великобритании 24 июня представили национальную стратегию безопасности Соединенного Королевства. В документе говорится, что территория страны может стать полем военных действий. Потенциальным врагом в стратегии указана Россия.
В Европе многие страны заявляют о грядущем военном противостоянии с Российской Федерацией. В Литве прогнозируют конфликт на 2028 год. Страны Прибалтики и Польша готовятся к обороне и укрепляют границы, для чего устанавливают заграждения, минные поля и строят бункеры. Эти страны также наращивают военно-морские силы — закупают ракетные катера и подлодки.
В Кремле называют тезис западных элит об угрозе со стороны РФ мифом, который помогает формировать внутреннюю политику. Президент России Владимир Путин 19 июня на ПМЭФ заявил, что мнимая российская агрессия позволяет западным политикам «выколачивать» деньги из налогоплательщиков и объяснять собственные ошибки в области экономики.