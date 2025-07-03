Эксперт оценил готовность ВС Британии к военному конфликту с РФ

Эксперт обратил внимание, что министр обороны Великобритании Хили заявил о готовности воевать с Россией, но подчеркнул, что только вместе с союзниками по НАТО. Глава военного ведомства отдает себе отчет, что сейчас у британских ВС столько проблем, что разрешить их не удастся в ближайшие пять лет. «Даже если они увеличат расходы на оборону до 5% ВВП, им не хватит средств на то, чтобы привести свою армию в порядок», — резюмировал Дандыкин.