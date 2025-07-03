Самарский сенатор Марина Сидухина предложила запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

Марина Сидухина указывает, что попытки поднять возрастную планку доступности алкоголя предпринимались и ранее. В частности, Минздрав в 2019 г. разработал схожий проект закона. Тогда ведомство ссылалось на то, что употребление алкоголя не безопасно для нормального развития головного мозга, который среднестатистически формируется к 21 году.
«В возрасте, когда некоторые отделы мозга еще находятся в процессе формирования, употребление алкоголя способствует снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей», — ссылается сенатор на пояснения Минздрава.
Напомним, сейчас алкоголь могут приобретать лица старше 18 лет.