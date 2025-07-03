The Sun: в космосе возле объекта США заметили российский «спутник-убийцу»

Возникает вопрос — а откуда у британского издания подобная информация? Факт разделения космических объектов может быть вскрыт только с помощью системы предупреждения о ракетном нападении или системы контроля космического пространства. Подобными системами в полном объеме обладают только США и Россия. Насколько известно, в Британии на данном этапе не развернуты оптико-электронные узлы и надгоризонтные РЛС СПРН. То есть The Sun может пользоваться только информацией вторичного характера.