The Sun: в космосе возле объекта США заметили российский «спутник-убийцу»

Британская The Sun сообщила о запуске российским аппаратом «Космос-2558» некоего объекта в непосредственной близости от американского разведывательного спутника USA-326. Спутник РФ издание при этом окрестило «убийцей». Что это за аппарат и почему он встревожил Запад — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Российский «спутник-убийца» «Космос-2558», зафиксированный в непосредственной близости от американского космического аппарата разведывательного назначения USA-326, выпустил в сторону последнего некий объект, сообщила британская газета The Sun.
Как утверждает издание, «Космос-2558» — часть российской программы «Нивелир» — отличается высокой маневренностью на орбите и препятствует разведывательной деятельности США, за что и получил свое прозвище.
По сообщению The Sun, 26 июня от аппарата отделился другой объект, который начал преследовать американский спутник. Зарубежные эксперты полагают, что это спутник-инспектор, который считывает данные с устройства противника и не дает ему вести шпионскую деятельность. Кроме того, по оценкам газеты, объект также способен нести высокоскоростное кинетическое противоспутниковое оружие.
Что за спутник?
Разберемся с публикацией в The Sun, что называется, по пунктам. Для начала уточним, что космический аппарат «Космос-2558» был запущен почти три года назад, в августе 2022-го.
«Космос-2558» (он же 14Ф150 «Нивелир») был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1В» с 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны России. И тогда никто не скрывал, что запуск осуществляется в интересах военного ведомства России.
В том же месяце «Космос 2558» совершил сближение со спутником USA-326, принадлежащим Национальному разведывательному управлению США. Тогда же возникли и подозрения, что российский спутник подошел к космическому аппарату орбитальной группировки США достаточно близко, чтобы сканировать посылаемые с него сигналы, — однако подозрения так и остались подозрениями.
Почему не стоит доверять информации The Sun.
Возникает вопрос — а откуда у британского издания подобная информация? Факт разделения космических объектов может быть вскрыт только с помощью системы предупреждения о ракетном нападении или системы контроля космического пространства. Подобными системами в полном объеме обладают только США и Россия. Насколько известно, в Британии на данном этапе не развернуты оптико-электронные узлы и надгоризонтные РЛС СПРН. То есть The Sun может пользоваться только информацией вторичного характера.
Скорее всего, издание ссылается на данные аналитика и исследователя российских космических программ Барта Хендрикса. В его блоге появилась сведения о том, что от спутника-инспектора «Космос-2558» (NORAD 53323) отделился аппарат, получивший обозначение NORAD 64627. Аналитик утверждает, что использует информацию NORAD — Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
А вот информация о способности второго аппарата нести какое-либо высокоскоростное кинетическое противоспутниковое оружие на данном этапе является только предположением, поскольку факта его боевого применения (либо испытаний) пока американской системой предупреждения о ракетно-ядерном ударе не зафиксировано.
По мнению The Sun, «Космос-2558» препятствует разведывательной деятельности США. Однако издание не уточняет, каким образом это осуществляется: то ли это какое-либо электромагнитное воздействие, то ли угроза разновидности кинетического удара. Да это никак и не могло быть детализировано — из-за недостатка достоверной информации у газеты.
Поскольку The Sun окрестила наш «Космос-2558» «спутником-убийцей», к британской газете возникают вопросы: когда, как, при каких обстоятельствах, где конкретно был совершен факт «убийства» космического аппарата любой другой державы и как это сообразуется с нормами международного права, касающегося космической деятельности.
В целом можно только согласиться с тем, что еще в 2019 году англоязычная Wikipedia признала издание The Sun ненадежным источником информации.
А если серьезно, то использование космического пространства как будущей арены боевых действий — вопрос решенный, а действия США, России, Китая и Индии в этом направлении лишь подтверждают эту гипотезу, считают эксперты в разных странах.
Все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.
Милитаризация космоса неизбежна, как бы ни противились этому некоторые политики и ученые. И разработка еще в 2020 году «Оборонительной космической стратегии» США — тому весомое доказательство.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),