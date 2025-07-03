LSM: Турция и Бельгия присоединились к коалиции по закупке дронов для Украины

Об этом в среду сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Позже министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал, что подписал документы о присоединении к коалиции всего за несколько часов до заседания, по пути в Ригу, говорится в статье.
Международная коалиция беспилотников становится сильнее, а это значит, что мы сможем поставлять Украине все больше дронов, одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, стран ЕС и НАТО.
Спрудс назвал встречу членов коалиции «поистине уникальным событием», тогда как премьер-министр Латвии Эвика Силиня напомнила, что беспилотники «коренным образом изменили современную войну».
Мы рассматриваем возможность создания стены из беспилотников, защищающей наши границы, а также армии беспилотников, действующей в воздухе, на земле и на море.
Теперь в коалицию входят 20 стран: Латвия, Литва, Эстония, Украина, Польша, Чехия, Британия, Франция, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Турция, Швеция, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
По данным издания, с момента основания коалиции в 2024 году Латвия направила Киеву около 5000 боевых БПЛА различных типов. В 2024 году члены коалиции оказали Украине поддержку на сумму 1,8 млрд евро, а в 2025 году пообещали выделить 2,75 млрд евро.