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LSM: Турция и Бельгия присоединились к коалиции по закупке дронов для Украины

Комитет международной коалиции по беспилотникам для Украины по итогам заседания в Риге 2 июля поддержал вступление Турции и Бельгии в организацию, которую возглавляют Латвия и Великобритания, пишет латвийское издание LSM.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом в среду сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Позже министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал, что подписал документы о присоединении к коалиции всего за несколько часов до заседания, по пути в Ригу, говорится в статье.

Международная коалиция беспилотников становится сильнее, а это значит, что мы сможем поставлять Украине все больше дронов, одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, стран ЕС и НАТО.

Андрис Спрудс
министр обороны Латвии

Спрудс назвал встречу членов коалиции «поистине уникальным событием», тогда как премьер-министр Латвии Эвика Силиня напомнила, что беспилотники «коренным образом изменили современную войну».

Мы рассматриваем возможность создания стены из беспилотников, защищающей наши границы, а также армии беспилотников, действующей в воздухе, на земле и на море.

Эвика Силиня
премьер-министр Латвии

Теперь в коалицию входят 20 стран: Латвия, Литва, Эстония, Украина, Польша, Чехия, Британия, Франция, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Турция, Швеция, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

По данным издания, с момента основания коалиции в 2024 году Латвия направила Киеву около 5000 боевых БПЛА различных типов. В 2024 году члены коалиции оказали Украине поддержку на сумму 1,8 млрд евро, а в 2025 году пообещали выделить 2,75 млрд евро.

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