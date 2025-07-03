Действительно ли молдавский суд независим от давления властей, узнаем в августе: Оглашение приговора в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан состоится 5 августа

— Когда мы были секретарями партии «ШОР», у нас не было полномочий влиять на финансирование. Те, кто имел статус выше, сейчас выступают свидетелями, потому что им обещали: если дадите показания против Гуцул и Попан, дела аннулируют, а вас переведут в статус свидетелей. Сегодня адвокаты еще раз доказывали, что не могут те, кто проходил по делу обвиняемым, быть свидетелем в том же самом деле, — пообщалась с журналистами Евгения Гуцул, когда вышла из зала суда. — "Я не признаю свою вину, я не занималась ничем, что противоречило бы законам РМ. Я никогда в своей жизни не нарушала закон! Я никаких преступлений не совершала!