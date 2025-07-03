Действительно ли молдавский суд независим от давления властей, узнаем в августе: Оглашение приговора в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан состоится 5 августа

Уголовное дело в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и бывшего руководителя главного офиса партии «Шор» в Кишиневе Светлану Попан было передано в суд в апреле 2024 года, а Антикоррупционная прокуратура завершила представление доказательств в поддержку обвинительного заключения в марте этого года.
Инкриминируемые деяния относятся к периоду 2019−2022 годов, когда Евгения Гуцул работала секретарем отдела мониторинга, планирования и контроля бывшей партии «Шор», которая была признана неконституционной. В тот период она якобы активно участвовала в систематическом ввозе в Республику Молдова значительных сумм незадекларированных денег, поступивших от организованной преступной группы, в основном из Российской Федерации.
Деньги предположительно доставлялись воздушным и наземным транспортом, а затем были интегрированы в деятельность партии.
По другому пункту обвинения Гуцул обвиняется в координации деятельности территориальных отделений партии «Шор» в нескольких районах страны в октябре-ноябре 2022 года. Ее обвиняют в сознательном принятии финансирования партии от организованной преступной группы на общую сумму около 42,5 млн леев.
По данным следствия, ныне башканка Гагаузии Евгения Гуцул и Светлана Попан якобы систематически получали и перевозили наличные из России для организации протестов в Кишиневе и выплаты зарплат в конвертах. Всего известно о 42,5 млн леев в случае Гуцул и 9,75 млн — в случае Попан.
Обе подсудимые вину не признают.
Прокуратура потребовала приговорить башкана Гагаузии Евгению Гуцул к 9 годам лишения свободы и лишить права занимать государственные должности в течение последующих 5 лет. Для Светланы Попан прокурор запросил 8 лет тюремного заключения.
В Молдове, кажется, действуют разные весы правосудия. Пока некоторые преступники — убийцы, насильники и наркоторговцы — могут рассчитывать на амнистию или помилование от нынешнего режима, ситуация с политическими оппонентами кардинально иная.
С ними, судя по всему, «не играют в гуманность и демократию». Вместо этого, к оппозиционным политикам применяются максимально жесткие меры, выходящие за рамки привычных представлений о справедливости.
Возникает вопрос: неужели политические разногласия считаются более опасными для государства, чем тяжкие уголовные преступления?
Адвокат Евгении Гуцул Сержиу Морару указал на избирательность суда: множество представленных материалов даже не рассматривалось!
Большая часть улик была изъята и частично исследована, но не все доказательства были изучены.
Мобильные телефоны, изъятые у обвиняемых, находятся в запечатанных конвертах и не исследованы.
В обвинительном акте перечислены вещественные доказательства, однако многие из них не были изучены.
Суд отказал в исследовании этих доказательств и закрыл предварительное расследование.
Прокуроры ссылаются на сообщения из телефонов, хотя сами телефоны не были исследованы.
Это основание для возобновления предварительного расследования и повторного изучения улик.
Защита должна получить возможность исследовать документы, которые могут доказать невиновность обвиняемых.
Но суд отклонил ходатайство защиты Евгении Гуцул о пересмотре части доказательной базы, включая данные с телефонов.
А перед зданием суда все это время на самой жаре проходил многолюдный митинг. Леонид РЯБКОВ.
3 июля состоялось очередное судебное заседание в суде сектора Буюканы. Очень много людей пришло на митинг в поддержку башкана Гагаузии. Они скандировали «Хотим справедливого суда!», «Позор!», «Свободу!».
Само судебное заседание продолжалось почти семь часов, выступали адвокаты, шли прения. Журналисты гадали, будет ли оглашен приговор сегодня, сошлись во мнении, что нет. И оказались правы. Следующее судебное заседание, на котором будет оглашен приговор в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан, состоится 5 августа.
— Когда мы были секретарями партии «ШОР», у нас не было полномочий влиять на финансирование. Те, кто имел статус выше, сейчас выступают свидетелями, потому что им обещали: если дадите показания против Гуцул и Попан, дела аннулируют, а вас переведут в статус свидетелей. Сегодня адвокаты еще раз доказывали, что не могут те, кто проходил по делу обвиняемым, быть свидетелем в том же самом деле, — пообщалась с журналистами Евгения Гуцул, когда вышла из зала суда. — "Я не признаю свою вину, я не занималась ничем, что противоречило бы законам РМ. Я никогда в своей жизни не нарушала закон! Я никаких преступлений не совершала!
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Прохождение румынско-молдавской границы увеличилось на несколько часов: Румынские пограничники и таможенники специально тянут время из-за сокращения премий — страдают туристы.
Мера введена в знак протеста против решения правительства Илие Боложана сократить социальные выплаты (далее…).
Приговор в отношении башкана Гагаузии: «Судьи должны понимать, что любая власть не вечна, где те судьи, выполнявшие когда-то указания Плахотнюка?».
3 июля суд должен вынести свой приговор в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и бывшего руководителя главного офиса партии «Шор» в Кишиневе Светланы Попан (далее…).
Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.
Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).