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В Самарской области появится министерство информационной политики

Оно будет находиться в здании регионального правительства на улице Молодогвардейской. Постановление о создании ведомства появилось на сайте Кабмина губернии 2 июля.

Оно будет находиться в здании регионального правительства на улице Молодогвардейской. Постановление о создании ведомства появилось на сайте Кабмина губернии 2 июля.

Новое министерство займется в том числе разработкой и реализацией единой государственной информполитики, связью между властями и СМИ в интернете, информсопровождением руководства области.

Финансировать будут из регионального бюджета. Кадрами будет обеспечивать администрация губернатора, говорится в документе.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по комплексной поддержке участников СВО.

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