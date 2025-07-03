В Самарской области появится министерство информационной политики

Оно будет находиться в здании регионального правительства на улице Молодогвардейской. Постановление о создании ведомства появилось на сайте Кабмина губернии 2 июля.
Новое министерство займется в том числе разработкой и реализацией единой государственной информполитики, связью между властями и СМИ в интернете, информсопровождением руководства области.
Финансировать будут из регионального бюджета. Кадрами будет обеспечивать администрация губернатора, говорится в документе.
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по комплексной поддержке участников СВО.
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