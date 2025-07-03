Эксперт назвал саммит Молдавия — ЕС дорогостоящей пропагандистской акцией

По его словам, гражданам Молдавии предлагают наступить на те же грабли, «которые их уже порядком покалечили». «Им так же, как и на прошлых парламентских и на президентских выборах, обещают ускоренную европейскую интеграцию и предлагают голосовать за тех же политиков, которые погрузили страну в экономический кризис и уже дважды за четыре года спровоцировали энергетический коллапс», — отметил собеседник агентства.