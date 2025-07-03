Четвертого июля в Кишиневе состоится первый двусторонний саммит Молдавия — Евросоюз, что, по замыслу организаторов, станет «решающим моментом для европейского пути Молдавии». Мероприятие организовано под эгидой президента Молдавии Майи Санду.
«Очевидно, что этот саммит — всего лишь дорогостоящая пропагандистская акция, которая открывает избирательную кампанию правящей партии “Действие и солидарность”. Все предвыборные кампании Санду и ее команды строятся по одному сценарию — безудержная евросоюзовская реклама, обещание населению всего хорошего по евростандартам и крики о русской экспансии, остановить которую может только натовский зонтик», — сказал Шорников.
По его словам, гражданам Молдавии предлагают наступить на те же грабли, «которые их уже порядком покалечили». «Им так же, как и на прошлых парламентских и на президентских выборах, обещают ускоренную европейскую интеграцию и предлагают голосовать за тех же политиков, которые погрузили страну в экономический кризис и уже дважды за четыре года спровоцировали энергетический коллапс», — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что русофобия -это ахиллесова пята провластных политтехнологов. Молдаване никогда не воспринимали русских как угрозу, в том числе российских солдат, которые больше 30 лет успешно выполняют на Днестре миротворческую миссию. «Поэтому в Молдавии попытки разогнать по западным методичкам русофобскую волну не только оканчиваются неудачей, но и порождают сомнения в необходимости евроинтеграции. В исполнении действующих властей евроинтеграция и вражда с Россией подаются в одном флаконе», — сказал эксперт.
По его словам, несмотря на шквал заманчивых обещаний население в большинстве своем уже понимает, что евроинтеграция для Молдавии малодостижима. «Более того, все больше людей в принципе со скепсисом относятся к целесообразности евроинтеграции, которая на деле оборачивается тотальной финансовой зависимостью от внешних партнеров, высокими тарифами на коммунальные услуги и оттоком трудоспособного населения. Для Молдавии европейский вектор внешней политики уже обернулся колониальным порабощением, и скрывать это становится все сложнее», — подчеркнул Шорников.