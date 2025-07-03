Глава Гагаузии обвинила прокурора в предвзятости и назвала дело заказным

По словам главы автономии, она и Попан не имели полномочий влиять на финансирование партии «Шор», будучи рядовыми функционерами. Гуцул также заявила о нарушениях в ходе следствия, отметив, что некоторые обвиняемые получили статус свидетелей в обмен на показания против нее. «Те, кто имел более высокое положение в партийной иерархии, они сейчас выступают в качестве свидетелей, потому что им обещали: будете давать против Гуцул и Попан показания — мы ваше дело закроем», — заявила она.