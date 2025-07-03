Глава Гагаузии обвинила прокурора в предвзятости и назвала дело заказным

«Все судебное заседание больше шести-семи часов госпожа прокурор Кристина Гладкова просто постоянно ухмылялась, смеялась. Я понимаю, она заказ приняла, она заказ исполняет, чтобы предъявить и требовать тюремного ареста», — заявила Гуцул журналистам после заседания суда.
По ее словам, судья, ведущий ее дело, не удовлетворил ни одного ходатайства защиты. Глава Гагаузии поставила под сомнение обоснованность размера ущерба, указанного в обвинении. «Экспертиза требует у меня возместить 40 миллионов леев (около 2,2 миллиона долларов — ред.), но экспертиза не проведена была. Откуда эта цифра? До сих пор нам прокуроры не ответили», — подчеркнула Гуцул.
Она отметила, что ей инкриминируется ущерб в 40 миллионов леев (около 2,2 миллиона долларов), а соответчице, активистке блока «Победа» Светлане Попан, — 9 миллионов леев (около 500 тысяч долларов). «Я таких денег, как и Светлана, никогда не видела», — заявила Гуцул.
По словам главы автономии, она и Попан не имели полномочий влиять на финансирование партии «Шор», будучи рядовыми функционерами. Гуцул также заявила о нарушениях в ходе следствия, отметив, что некоторые обвиняемые получили статус свидетелей в обмен на показания против нее. «Те, кто имел более высокое положение в партийной иерархии, они сейчас выступают в качестве свидетелей, потому что им обещали: будете давать против Гуцул и Попан показания — мы ваше дело закроем», — заявила она.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжаются прения по делу Гуцул. Сторона обвинения просит лишить ее свободы на девять лет.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.