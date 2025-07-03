Xinhua: Норвегия впервые представила стратегию по ядерной безопасности страны

Согласно статье, новая стратегия определяет ее международные обязательства в области радиационной защиты, ядерной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В ней также говорится об устранении недостатков, выявленных МАГАТЭ в ходе проверки систем радиационной безопасности Норвегии в 2019 году.