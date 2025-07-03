Xinhua: Норвегия впервые представила стратегию по ядерной безопасности страны

Согласно статье, новая стратегия определяет ее международные обязательства в области радиационной защиты, ядерной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В ней также говорится об устранении недостатков, выявленных МАГАТЭ в ходе проверки систем радиационной безопасности Норвегии в 2019 году.
В стратегии сформулированы 10 ключевых целей, включая обеспечение независимого регулирующего надзора, ужесточение правил безопасности; применение подхода, основанного на жизненном цикле, к деятельности, связанной с радиацией; минимизацию риска радиационных и ядерных инцидентов.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул растущую актуальность вопросов ядерной безопасности.
Напряженность в мире возросла, и вопросы, связанные с радиационной защитой и ядерной безопасностью, как никогда важны.
Он добавил, что Норвегия намерена играть активную роль в международном сотрудничестве по этим вопросам.