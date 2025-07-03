Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Xinhua: Норвегия впервые представила стратегию по ядерной безопасности страны

Норвегия в среду представила первую национальную стратегию радиационной защиты и ядерной безопасности, пишет агентство Xinhua («Синьхуа») со ссылкой на пресс-релиз норвежских властей.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, новая стратегия определяет ее международные обязательства в области радиационной защиты, ядерной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В ней также говорится об устранении недостатков, выявленных МАГАТЭ в ходе проверки систем радиационной безопасности Норвегии в 2019 году.

В стратегии сформулированы 10 ключевых целей, включая обеспечение независимого регулирующего надзора, ужесточение правил безопасности; применение подхода, основанного на жизненном цикле, к деятельности, связанной с радиацией; минимизацию риска радиационных и ядерных инцидентов.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул растущую актуальность вопросов ядерной безопасности.

Напряженность в мире возросла, и вопросы, связанные с радиационной защитой и ядерной безопасностью, как никогда важны.

Эспен Барт Эйде
министр иностранных дел Норвегии

Он добавил, что Норвегия намерена играть активную роль в международном сотрудничестве по этим вопросам.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше