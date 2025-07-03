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Последние зарубежные новости за 3 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 3 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

«Критическое перепутье»: СМИ о приостановке поставок оружия Украине

Источник: AP 2024

2 июля Вашингтон объявил о приостановке поставок оружия Украине, сославшись на истощение собственных арсеналов. Белый дом заявил, что таким образом «ставит интересы Америки на первое место». По данным СМИ, задержаны поставки Patriot, GMLRS, Hellfire и других боеприпасов.

Euractiv: отказ ЕС от российского газа к 2027 году под вопросом

Источник: AP 2024

Несмотря на планы прекратить импорт российских энергоресурсов к 2027 году, ЕС в 2024 году закупил их на €22 млрд — почти столько же, сколько годом ранее. Импорт продолжается, в том числе урана. Такая зависимость обусловлена как технологическими особенностями инфраструктуры, так и политическими разногласиями.

RS оценил реакцию Трампа на взятие РФ второго месторождения лития на Украине

Источник: AP 2024

Месторождение лития в ДНР, взятое под контроль ВС РФ, считалось стратегически важным для США и Украины. Как пишет Responsible Statecraft, его потеря ставит под сомнение значимость недавней американо-украинской сделки. Молчание Трампа говорит о многом, считает издание.

Euractiv: НАТО готовится к сокращению количества войск США в Европе

Источник: AP 2024

Европейские члены НАТО начали подготовку к вероятному сокращению численности американских войск на континенте. По данным портала, обсуждается вывод 10−20 тыс. военных, что вызывает обеспокоенность из-за ограниченных возможностей Европы.

WP написала о переломном моменте в конфликте на Украине из-за Patriot

Источник: AP 2024

По мнению The Washington Post, приостановка США поставок ракет Patriot Украине на фоне наступления России стала переломным моментом в конфликте. Как пишут авторы, если Украина потерпит поражение, это произойдет «из-за безответственности Америки».