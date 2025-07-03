Последние зарубежные новости за 3 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Несмотря на планы прекратить импорт российских энергоресурсов к 2027 году, ЕС в 2024 году закупил их на €22 млрд — почти столько же, сколько годом ранее. Импорт продолжается, в том числе урана. Такая зависимость обусловлена как технологическими особенностями инфраструктуры, так и политическими разногласиями.