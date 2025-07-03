«Критическое перепутье»: СМИ о приостановке поставок оружия Украине
2 июля Вашингтон объявил о приостановке поставок оружия Украине, сославшись на истощение собственных арсеналов. Белый дом заявил, что таким образом «ставит интересы Америки на первое место». По данным СМИ, задержаны поставки Patriot, GMLRS, Hellfire и других боеприпасов.
Euractiv: отказ ЕС от российского газа к 2027 году под вопросом
Несмотря на планы прекратить импорт российских энергоресурсов к 2027 году, ЕС в 2024 году закупил их на €22 млрд — почти столько же, сколько годом ранее. Импорт продолжается, в том числе урана. Такая зависимость обусловлена как технологическими особенностями инфраструктуры, так и политическими разногласиями.
RS оценил реакцию Трампа на взятие РФ второго месторождения лития на Украине
Месторождение лития в ДНР, взятое под контроль ВС РФ, считалось стратегически важным для США и Украины. Как пишет Responsible Statecraft, его потеря ставит под сомнение значимость недавней американо-украинской сделки. Молчание Трампа говорит о многом, считает издание.
Euractiv: НАТО готовится к сокращению количества войск США в Европе
Европейские члены НАТО начали подготовку к вероятному сокращению численности американских войск на континенте. По данным портала, обсуждается вывод 10−20 тыс. военных, что вызывает обеспокоенность из-за ограниченных возможностей Европы.
WP написала о переломном моменте в конфликте на Украине из-за Patriot
По мнению The Washington Post, приостановка США поставок ракет Patriot Украине на фоне наступления России стала переломным моментом в конфликте. Как пишут авторы, если Украина потерпит поражение, это произойдет «из-за безответственности Америки».