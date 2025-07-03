Песков: Путин и Трамп сейчас разговаривают

«Пока разговор идет», — сказал он.
Беседа, вероятно, продолжается уже более часа. Трамп анонсировал, что разговор намечен на 17:00 мск. А Путин примерно в 16:45 закончил работу на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», объяснив, что далее ему нужно провести разговор: «Неловко заставлять себя ждать — обидится еще».
Президенты говорят по телефону уже шестой раз с начала года. Первая после возвращения Трампа на президентский пост беседа состоялась 12 февраля. Одновременно это был первый контакт между лидерами России и США за три года. Затем главы государств созвонились 18 марта. Путин поддержал идею Трампа ввести 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, однако Киев так и не присоединился к инициативе.
Далее Путин и Трамп говорили по телефону 19 мая и 4 июня — вскоре после раундов прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. 14 июня Путин поздравил Трампа с днем рождения. Тогда же обсуждалось обострение на Ближнем Востоке, начавшееся в те дни.
Как следует из подсчетов ТАСС, во время предыдущего президентского срока Трамп разговаривал с Путиным в среднем пять раз в год (с учетом в том числе очных встреч).