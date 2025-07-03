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Глава Башкирии встретился с торговыми представителями России за рубежом

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с торговыми представителями России за рубежом — в Алжире, Бразилии, Вьетнаме и на Филиппинах. Обсуждались приоритетные направления внешнеторгового сотрудничества региона.

Источник: Правительство Башкирии

Радий Хабиров подчеркнул важность работы торговых представителей России и Башкирии для повышения инвестиционной привлекательности региона на международных рынках. Напомним, что в 2024 году внешнеторговый оборот республики вырос на 6,4%.

Мы уделяем особое внимание развитию торговых представительств. Наши торгпреды — заместители министра, и на них лежит большая ответственность за привлечение иностранных инвесторов.

отметил Глава региона

В рамках визита в республику представители встретились с региональными экспортёрами, обсудили идеи по наращиванию экспорта и внешней торговли. Торгпреды также посетят предприятия республики, продукция которых поступает на зарубежные рынки.