Телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час

Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — поделился дипломат.
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