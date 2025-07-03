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Телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился почти час.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — поделился дипломат.

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