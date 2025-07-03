Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главное

Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого затронули важные международные темы. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о главных моментах беседы. Краткий пересказ главных заявлений Юрия Ушакова в материале Новостей Mail.
Об Украине
- Трамп вновь призвал к скорейшему прекращению военных действий на Украине.
- Путин заявил о продолжении поиска политического переговорного решения конфликта.
- Россия будет добиваться поставленных целей и не отступится от них.
- Переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной.
- Конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались в разговоре Путина и Трампа.
- Тема прекращения поставок оружия США на Украину не обсуждалась.
- Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время.
О диалоге двух лидеров
- Общение было деловым, откровенным и конкретным.
- Разговор, как всегда между этими двумя лидерами, шел «на одной волне».
- Путин и Трамп договорились продолжать общение.
- Возможность новых разговоров может согласовываться в течение дня.
- Путин поздравил Трампа с наступающим Днем независимости США.
- В разговоре упоминался обмен кинопродукцией между двумя странами, продвигающей традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США.
- Разговор длился почти час, переводчики положили трубку последними.
- Путин и Трамп сегодня не обсуждали возможность встречи, но «эта идея висит в воздухе».
О ситуации на Ближнем Востоке
- Обсуждались вопросы, связанные с Ираном и общая обстановка на Ближнем Востоке.
- Путин подчеркнул важность политико-дипломатического урегулирования ситуации в регионе.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше