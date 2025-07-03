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Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главное

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе почти часового разговора стороны обсудили ситуацию на Украине, переговорный процесс и события на Ближнем Востоке.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого затронули важные международные темы. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о главных моментах беседы. Краткий пересказ главных заявлений Юрия Ушакова в материале Новостей Mail.

Об Украине

  • Трамп вновь призвал к скорейшему прекращению военных действий на Украине.
  • Путин заявил о продолжении поиска политического переговорного решения конфликта.
  • Россия будет добиваться поставленных целей и не отступится от них.
  • Переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной.
  • Конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались в разговоре Путина и Трампа.
  • Тема прекращения поставок оружия США на Украину не обсуждалась.
  • Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время.

О диалоге двух лидеров

  • Общение было деловым, откровенным и конкретным.
  • Разговор, как всегда между этими двумя лидерами, шел «на одной волне».
  • Путин и Трамп договорились продолжать общение.
  • Возможность новых разговоров может согласовываться в течение дня.
  • Путин поздравил Трампа с наступающим Днем независимости США.
  • В разговоре упоминался обмен кинопродукцией между двумя странами, продвигающей традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США.
  • Разговор длился почти час, переводчики положили трубку последними.
  • Путин и Трамп сегодня не обсуждали возможность встречи, но «эта идея висит в воздухе».

О ситуации на Ближнем Востоке

  • Обсуждались вопросы, связанные с Ираном и общая обстановка на Ближнем Востоке.
  • Путин подчеркнул важность политико-дипломатического урегулирования ситуации в регионе.

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