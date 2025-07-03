«Могут повторить»: раскрыт вопрос о новом участии солдат КНДР в СВО

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщение телеканала CNN, что якобы КНДР может вновь отправить солдат в Россию для участия в СВО. По данным канала, Северная Корея может направить от 25 до 35 тысяч военнослужащих. Официального подтверждения этой информации не было.
«У нас есть соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве», — обратил внимание эксперт в интервью порталу News.ru. Он добавил, что в этом документе прописана возможность оказания военной помощи друг другу в случае угрозы.
При этом Леонков объяснил, что какая именно помощь и в каком размере — определяется отдельными переговорами.
Эксперт добавил, что если стороны договорятся об этом, то КНДР действительно может отправить свои подразделения в зону СВО.
В то же время Леонков подчеркнул, что пока об этом никакой официальной информации не было.
«Ничто не мешает повторить подобную отправку, потому что боевой опыт для КНДР несравним с военными учениями на полигонах», — подытожил эксперт.
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