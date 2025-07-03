«Могут повторить»: раскрыт вопрос о новом участии солдат КНДР в СВО

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщение телеканала CNN, что якобы КНДР может вновь отправить солдат в Россию для участия в СВО. По данным канала, Северная Корея может направить от 25 до 35 тысяч военнослужащих. Официального подтверждения этой информации не было.