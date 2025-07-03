В ООН прокомментировали диалог Путина и Трампа: вот что сказали

Организация Объединённых Наций (ООН) положительно оценила телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов.
«Мы приветствуем переговоры на высоком уровне между лидерами стран ООН», — сказал Дюжаррик.
Напомним, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся в четверг, 3 июля, длился почти час. В ходе беседы лидеры обсудили важные международные темы и вопросы двусторонних отношений между странами.
Как писал KP.RU во время переговоров Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с приближающимся Днём независимости Америки. Президент РФ подчеркнул значительный вклад России в формирование американской государственности, особенно во время Войны за независимость 250 лет назад.