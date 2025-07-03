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В ООН прокомментировали диалог Путина и Трампа: вот что сказали

ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Организация Объединённых Наций (ООН) положительно оценила телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов.

«Мы приветствуем переговоры на высоком уровне между лидерами стран ООН», — сказал Дюжаррик.

Напомним, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся в четверг, 3 июля, длился почти час. В ходе беседы лидеры обсудили важные международные темы и вопросы двусторонних отношений между странами.

Как писал KP.RU во время переговоров Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с приближающимся Днём независимости Америки. Президент РФ подчеркнул значительный вклад России в формирование американской государственности, особенно во время Войны за независимость 250 лет назад.

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