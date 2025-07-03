Ушаков: Путин и Трамп готовы общаться в любое время по необходимости

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор — шестой с начала второго срока Трампа. Предыдущая встреча прошла 14 июня, в день рождения Трампа, и была признана российской стороной полезной. О новой беседе, запланированной на сегодня, оба лидера сообщили заранее.