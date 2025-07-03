Ушаков затруднился сказать, Путин или Трамп первым положил трубку

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонной беседы лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не знает точно, кто из глав государств первым завершил разговор.
«Вы знаете, даже мне трудно представить, кто первым положил трубку», — сказал он.
По словам Ушакова, он точно знает, что последними положили трубку переводчики.
Ранее сообщалось, что сегодня состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Ушаков рассказал, что переговоры глав государств носили деловой и предметный характер, беседа длилась около часа.
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