Ушаков: Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США

В телефонном разговоре российский лидер Владимир Путин поздравил главу Соединенных Штатов Дональда Трампа с наступающим Днём независимости США.
Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам беседы президентов.
«Путин пожелал Дональду Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований и, конечно, поздравил с отмечаемым завтра национальным праздником Соединённых Штатов — с Днём независимости», — отметил Ушаков.
Он отметил, что в ходе разговора Путин напомнил американскому президенту на роль России в формировании американской государственности, в частности, во времена войны за независимость и гражданской войны в США.
Ранее Ушаков заявил, что разговор Путина и Трампа длился почти час.