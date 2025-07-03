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Ушаков: Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США

3 июля состоялся телефонный разговор президентов России и США.

Источник: Аргументы и факты

В телефонном разговоре российский лидер Владимир Путин поздравил главу Соединенных Штатов Дональда Трампа с наступающим Днём независимости США.

Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам беседы президентов.

«Путин пожелал Дональду Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований и, конечно, поздравил с отмечаемым завтра национальным праздником Соединённых Штатов — с Днём независимости», — отметил Ушаков.

Он отметил, что в ходе разговора Путин напомнил американскому президенту на роль России в формировании американской государственности, в частности, во времена войны за независимость и гражданской войны в США.

Ранее Ушаков заявил, что разговор Путина и Трампа длился почти час.

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