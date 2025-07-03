В Госдуме оценили вероятность выхода Трампа из переговорного процесса России и Украины

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом длился около часа. Он отметил, что беседа была деловой, лидеры говорили «на одной волне». Ушаков добавил, что следующий этап стамбульских переговоров пройдет между Москвой и Киевом. Участия США в этом процессе пока не планируется.