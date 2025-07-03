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В Госдуме оценили вероятность выхода Трампа из переговорного процесса России и Украины

Депутат Чепа считает, что Трамп не намерен выйти из переговоров России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не отказывается от участия в переговорах между Россией и Украиной, сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа в комментарии для NEWS.ru.

«Идут промежуточные переговоры, и в них пока не вступит ни Путин, ни Трамп», — уточнил Чепа.

Чепа пояснил, что стороны пока не готовы принять окончательное решение. По его словам, сейчас идут промежуточные обсуждения, и президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в них пока не участвуют.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом длился около часа. Он отметил, что беседа была деловой, лидеры говорили «на одной волне». Ушаков добавил, что следующий этап стамбульских переговоров пройдет между Москвой и Киевом. Участия США в этом процессе пока не планируется.

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