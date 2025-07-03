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Военкоры отреагировали на гибель замглавкома ВМФ России генерала Гудкова

Российские военкоры вспомнили о погибшем в курском приграничье Герое России, заместителе главнокомандующего Военно-морского флота РФ генерал-майоре Михаиле Гудкове как о выдающемся военном и пообещали жесткий ответ.

Российские военкоры вспомнили о погибшем в курском приграничье Герое России, заместителе главнокомандующего Военно-морского флота РФ генерал-майоре Михаиле Гудкове как о выдающемся военном и пообещали жесткий ответ.

В Минобороны ранее сообщили, что Гудков погиб в среду, 2 июля, при выполнении боевых задач. Вместе с генералом погиб и его боевой товарищ, офицер Нариман Шихалиев, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, который много общался с Гудковым.

Военкоры рассказали об умении Гудкова обеспечить результат с минимальными потерями, рассказал военный корреспондент Владимир Романов.

Тelegram-канал «МИГ России» обратил внимание на то, что после назначения заместителем главнокомандующего ВМФ генерал-майор Гудков «не стал отсиживаться в кабинетах», а продолжал постоянно находиться на передовой.

Человеком с большой буквы, превосходным воином и другом назвал Гудкова автор Telegram-канала «ХИЛЕР l HEALER». Автор канала добавил, что ответ будет жестким.

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