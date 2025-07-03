Военкоры отреагировали на гибель замглавкома ВМФ России генерала Гудкова

В Минобороны ранее сообщили, что Гудков погиб в среду, 2 июля, при выполнении боевых задач. Вместе с генералом погиб и его боевой товарищ, офицер Нариман Шихалиев, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, который много общался с Гудковым.